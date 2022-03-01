المستشفى الافتراضي وزارة الصحة السعودية الأول بالشرق الأوسط والأكبر عالميًا

المستشفى الافتراضي وزارة الصحة تم تدشينها يوم الإثنين 28 فبراير 2022 الموافق 17 رجب 1443 بالمملكة العربية السعودية ويعد مستشفى صحة الافتراضي ثاني تموذج عالميًا حيث ينافسه مستشفى افتراضي واحد فقط بالعالم موجود في الولايات المتحدة الأميريكة له نفس المفهوم والعمل إضافة إلى أنه الأول على مستوى الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم، ويقدم مستشفى العديد من الخدمات استكمالًا للمنظومة الصحية التي تعمل وفق رؤية المملكة 2030م التي تهدف للارتقاء بمستوى القطاع الصحي بالسعودية للتنافس عالميًا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن الافتتاح بتغريدة عبر الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر كتب فيها “مستقبلنا حاضر غدًا.. نقلة نوعية في التقنية الطبية”.

المستشفى الافتراضي وزارة الصحة السعودية 2022

إضافة لما سبق فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم افتتاح مستشفى صحة الافتراضي لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة لكافة مناطق المملكة لتحقيق الرعاية الصحية لجميع المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حيث تصل الخدمات التخصصية لأكثر من 130 منشأة صحية حول المملكة وعن بعد، كما ارتبط المستشفى الافتراضي السعودي بالمبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي، والتي تعمل على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات وفق برامج رؤية المملكة 2030.

أبرز الخدمات التخصصية في المستشفى الافتراضي بالمملكة 1443

وعن أبرز الخدمات التي تقدمها مستشفى صحة الافتراضي السعودية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا تقديم خدمة الاستشارات الطارئة والحرجة.

كذلك خدمات الرعاية المنزلية الصحية.

أيضًا العيادات التخصصية.

والخدمات الطبية المساندة.

في النهاية تقدم خدمة اللجان المتعددة التخصصات.

جيث تضم مستشفى صحة الافتراضي وزارة الصحة خدمات:

لمرضى كهربة الدماغ. والعيادات الافتراضية. والخدمة الافتراضية لمرضى السكتة الدماغية. كذلك الخدمة الافتراضية لمرضى العناية الحرجة. والخدمة الافتراضية للأشعة.

أهداف افتتاح مستشفى صحة الافتراضي وزارة الصحة السعودية

وقد تم تدشين مستشفى صحة الافتراضي السعودية للعمل على تحقيق العديد من الأهداف بقطاع الصحة نذكر منها التالي: