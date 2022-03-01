السعودية ترحب بتصنيف مليشيا الحوثى جماعة إرهابية

وفى بيان لها، اليوم الثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية السعودية "بتوسيع حظر إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثى الإرهابية بعد أن كان مقتصرا فى السابق على أفراد وشركات محددة".
كما أعربت الوزارة "عن تطلعها إلى أن يسهم هذا القرار فى وضع حد لأعمال مليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها"، مؤكدة أن من شأن هذه القرارات تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربى ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية فى المملكة، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمنى، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعمها "الجهود للوصول إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، بما فى ذلك جهود المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216".
وكان خبراء بالأمم المتحدة كشفوا مؤخرًا، عن أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة أسلحتهم.
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