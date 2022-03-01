اليابان تفرض عقوبات على بوتين ومسؤولين بارزين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، وعدة وكالات عالمية، قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن العقوبات شملت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزيرا الخارجية والدفاع، سيرجى لافروف، وسيرجى شويجو.
وطالت العقوبات أيضًا كلا من نائب رئيس مجلس الأمن دميترى مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليرى جيراسيموف، وأمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف.
العقوبات على روسيا
وتتمثل العقوبات المفروضة فى أن اليابان ستجمد أصول كل من هذه الشخصيات إذا تم الكشف عنها.
وإلى جانب ذلك، فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما فى ذلك جهاز الأمن الفيدرالى ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتى "سوخوي" و"ميج"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ"، وكذلك روسيا و VEB و"بروم سفياز بنك".
بالإضافة إلى ذلك، فرضت طوكيو حظرا على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العام، والتى يمكن أن يساهم توريدها فى نمو الإمكانات العسكرية لروسيا، لاسيما أشباه النواقل.
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