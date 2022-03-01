عاجل- إجراء جديد من الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مراسل إذاعة NPR بوبى إلين، إنه تم داخل أراضى الاتحاد الأوروبى حجب حسابات وسائل إعلام "مدعومة من سلطات روسيا" على تيك توك.
وأضاف فى تغريدة على تويتر: "أكد متحدث باسم تيك توك لمراسلنا أنه تم حجب وحظر حسابات وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الروسية، بما فى ذلك RT و Sputnik، فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد شنت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.
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