تونس: وفاة 9 مهاجرين وإنقاذ 9 آخرين جراء غرق مركب قبالة المهدية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، أن "البحرية انتشلت جثث 9 مهاجرين أفارقة وأنقذت 9 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد حينما كانوا يبحرون باتجاه إيطاليا".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الدفاع التونسية: "وحدات من البحرية مدعومة بخفر السواحل انتشلت جثث 9 مهاجرين من بلدان إفريقية مختلفة، وأنقذت 9 آخرين بعد غرق قاربهم على بعد 18 كيلومترا.. قبالة الشابة بولاية المهدية"، مضيفة أن الحالة الصحية للناجين حرجة، فيما لا يزال البحث جاريا عن غرقى آخرين محتملين. وبحسب الوكالة، غرق العديد من الأشخاص قبالة السواحل التونسية، خلال الأشهر الأخيرة، مع زيادة وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

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