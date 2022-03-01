عاجل- الخارجية الأمريكية تكشف عن آثار العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشار برايس، فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، إلى انخفاض قيمة العملة الروسية "الروبل" إلى أقل من سنت دولار، وتخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديون روسيا السياسية إلى مرتبة عالية المخاطر وإغلاق البورصة الروسية حتى الخامس من مارس الجارى على الأقل.

وقد وافق قادة الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل فى روسيا وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "المجلس الأوروبى يوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية التى من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها".

كما حدثت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادى الائتمانى لروسيا إلى "غير مرغوب فيه" لتلحق بوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى خفض تصنيف أوكرانيا وسط تصاعد الصراع فى المنطقة.