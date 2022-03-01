إشادة أمريكية بدعم هولندا لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أشادت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الهولندية تقديم مساعدات عسكرية قتالية وغير قتالية لأوكرانيا، ومساعدات إنسانية بقيمة 22 مليون دولار لأولئك الفارين من الحرب فى أوكرانيا.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الهولندى ووبك هوكسترا حول الرد العالمى على هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.

وجدد بلينكن، بحسب البيان، دعمه الثابت للشعب الأوكرانى وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية الوحدة عبر الأطلسى لمحاسبة روسيا على تجاهلها الصارخ للقانون الدولى وعدوانها المستمر، بما فى ذلك من خلال فرض تدابير اقتصادية صارمة.