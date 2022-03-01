جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الهولندى ووبك هوكسترا حول الرد العالمى على هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.
وجدد بلينكن، بحسب البيان، دعمه الثابت للشعب الأوكرانى وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية الوحدة عبر الأطلسى لمحاسبة روسيا على تجاهلها الصارخ للقانون الدولى وعدوانها المستمر، بما فى ذلك من خلال فرض تدابير اقتصادية صارمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشادة أمريكية بدعم هولندا لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.