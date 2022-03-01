عاجل- دولة جديدة تفصل البنوك الروسية عن نظام «سويفت»

جدة - نرمين السيد - وقال سو حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، "إن تايوان أدانت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وسنتعاون مع الشركاء الدوليين بشأن القرارات المتخذة ضد البنوك الروسية".
قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية، وانج مى-هوا، إن تايوان "ستدقق" فى المنتجات المصدرة إلى روسيا وفقا لاتفاق "واسينار" الذى ينظم ضوابط تصدير الأسلحة والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أن مثل هذه الصادرات لن يسمح بها "ما لم تكن هناك أسباب مشروعة".
وأقرت وانج بأن حجم تجارة تايوان مع روسيا ضئيلة، لكنها أكدت إن كبار مصنعى الرقائق التايوانيين تعهدوا جميعا بالامتثال لسياسات الحكومة واللوائح ذات الصلة.
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