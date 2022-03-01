عاجل- صافرات الإنذار تدوى فى لفيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن القوات الروسية، شنت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ويتواصل القتال بين الجانبين.
وترى روسيا أن أى تمدد لقوات حلف شمال الأطلسى فى أوكرانيا التى لها حدود مباشرة مع روسيا خطر كبير على أمنها القومى.
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