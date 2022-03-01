نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. التعليم تُعلن تطبيق نظام المسارات الثانوي في 714 ثانوية عام 1444 بـ 5 مسارات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في السعودية بوضع خطة بشأن تطبيق نظام المسارات الجديد للمرحلة الثانوية الجديدة المقرر تطبيقها في عام 1443، حيث أن الخطة يهتم بطلبة الابتدائي وطلاب المرحلة المتوسطة، كما تعمل الوزارة على الاهتمام بمدارس تحفيظ القرآن، ولذلك تتضمن الخطة تقديم مناهج تكون متطورة حتى تتماشى مع التطور العلمي، بهدف تخريج شباب قادرين على مواجهة أي تحدي في سوق العمل والمقررات الدراسية تتضمن تغيير شامل أو تغير بسيط عن المنهج القديم.

تطبيق نظام المسارات الجديد 1444

قام وزير التعليم الإعلان عن تطبيق نظام المسارات الجديد بمعنى تغيير مسارات الثانوي العام أو الأكاديمي، وتجدر الإشارة أن الخطة التي وضعتها الوزارة لتغيير المسارات تكون مناسبة كثيراً مع رؤية المملكة، تهدف لتغيير شامل لجميع النواحي والمجالات في المملكة لكي تتلائم مع احتياجات سوق العمل سواء المحلي أو الدولي، كما أعلنت الوزارة تطبيق نظام المسارات الجديد للثانوي العام القادم 1444 فيما يعادل 714 ثانوية في خمس مسارات جديدة وهي ” المسار العام، وإدارة الأعمال، والصحة والحياة، علوم الحاسب الألي، المسار الشرعي.

تطوير نظام المسارات المرحلة الثانوية

إن تطبيق قرار المسارات الثانوية يعمل على تحقيق موازنة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل، حيث يستهدف تطوير نظام إلى زيادة الموظفين المؤهلين للعمل إلى جانب مواكبة التغيرات التي تحدث في الثورة الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية اكتساب الطالب لكثير من المهارات في مختلف المجالات وتشجيعه على التفكير الإبداعي.

وتجدر الإشارة أن الوزارة قامت بعمل كثير من الدراسات والأبحاث التي أوضحت أن هناك عجز يقدر بنحو ثلاث سنوات حتى 4 سنوات في التعليم بين طالب التعليم العام في السعودية وطالب الامتحانات الدولية، ولذلك تهتم الوزارة كثيراً بوضع خطة محكمة حتى تستطيع من خلالها أن تتغلب على جميع العقبات والصعاب.

مراحل تطبيق المسارات الجديد 1443

إن تطبيق نظام المسار الثانوي الجديد تحدث له بعد التعديلات ويمر بعدة مراحل، تتمثل في:

يبدأ الطالب في سنة أولى تكون مشتركة، فمن خلال تلك المرحلة سيتم تجهيز الطالب وقياس مستواه العلمي.

السنة الثانية سوف تختص بتدريس العلوم التطبيقية والطبيعية.

طلاب السنة الثالثة سوف يقوم بدراسة العلوم الطبيعية والتطبيقية، إلى جانب مسار إدارة الأعمال والعلوم الصحية والحاسب.

مزايا نظام المسار الثانوي الجديد

كشفت الوزارة عن مزايا النظام وإليكم ابرز المميزات: