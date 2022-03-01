بالفيديو.. حريق هائل وسط دمشق و7 قتلى

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، من جراء حريق هائل في مبنى وسط دمشق فجر الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن رئيس قسم الإسعاف بمشفى "المجتهد" في دمشق محمد أبو الريش، قوله: "وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمشفى 7 جثث متفحمة صباح الثلاثاء نتيجة الحريق في مول الحمرا"، موضحا: "لم يتم التعرف عليها ونقلت مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم".

وفي بيان أصدرته وزارة الصحة السورية، أكدت أنه "ورد بلاغ إلى منظومة الإسعاف المركزية في وزارة الصحة من قبل نقطة الإسعاف المتواجدة في ساحة السبع بحرات عن نشوب حريق في بناء (مول لاميرادا) بشارع الحمراء. تمت الاستجابة بشكل فوري وإرسال 4 سيارات إسعاف لتقديم المساعدات الطبية اللازمة ونقل عدد من الأشخاص إلى مشاف قريبة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة".

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ما زالت في المكان لمؤازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات التبريد.

وقال معاون قائد فوج إطفاء دمشق علي حسن، إن عناصر الفوج أخمدوا الحريق وتجري حاليا عمليات التبريد، لافتا إلى أن 4 مراكز من فوج إطفاء دمشق إضافة إلى عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى مكان الحريق فور اندلاعه.

ومن جهة أخرى، أوضح محافظ دمشق عادل العلبي أن الحريق نشب فجرا، و"على الفور توجه عناصر من فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني وفرق طبية إلى مكان الحريق حيث تم إخماده".