رئيس كازاخستان: الأمن الأوراسى لا يقبل التجزئة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال توكاييف فى كلمته بمؤتمر حزب "نور أوتان" الحاكم الذى يرأسه، اليوم الثلاثاء: "موقفنا يتلخص فى أنه يجب علينا أن ننطلق من الضرورة الماسة لضمان أمن دولتنا وسيادتها وسلامة أراضيها. ونحن بصفتنا الدولة، التى استضافت قمة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى عام 2010 ".

وأضاف الرئيس الكازاخى: "نصر على مبدأ عدم قابلية الأمن الأوروبى الآسيوى للتجزئة، وقد صرحت بذلك خلال زيارتى إلى موسكو فى 10 فبراير".

وأشار توكاييف إلى استعداد بلاده للتوسط فى مجال تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إذا لزم الأمر.