عاجل- بريطانيا تحسم أمر حظر الطيران فوق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأُلغيت زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته بالقرب من دول الاتحاد الأوروبى.
وقال مصدر روسى دبلوماسى فى جنيف: "ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى جنيف لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، بسبب حظر غير مسبوق على تحليق طائرته فى أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبى".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضى، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.
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