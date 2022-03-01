إجلاء الدفعة الأولى من رعايا الصين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الثلاثاء، فقد قالت السفارة الصينية فى كييف، إن ما يقرب من ألف مواطن صينى سيتم إجلاؤهم من أوكرانيا اليوم إلى الدول المجاورة مثل بولندا وسلوفاكيا.

وكان سفير الصين لدى أوكرانيا فان شيان رونج قد قام بوداع الطلاب الذين تم إجلاؤهم من كييف الليلة الماضية، متمنيا لهم رحلة آمنة، وسافر الطلاب بالحافلة إلى مولدوفا، برفقة موظفى السفارة والشرطة المحلية لحمايتهم طوال الرحلة.

وقالت السفارة فى إشعار صدر أمس إن عددا من الدول المجاورة بما فى ذلك مولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا ستقدم المساعدة للمواطنين الصينيين القادمين من أوكرانيا.

وبموجب تنسيق السفارة، ستسهل هذه الدول دخول المواطنين الصينيين من خلال منح تأشيرة دخول مؤقتة لحاملى جوازات السفر السارية، أو تقديم المساعدة فى التخليص الجمركى للدخول السريع.