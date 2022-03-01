عاجل- إجراء مفاجئ من يوتيوب بشأن قنوات روسية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قرر موقع "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، توقيف بث قناتى "RT" و"سبوتنيك" الروسيتين فى أوروبا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التى شنتها روسيا فى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قررت شركة "جوجل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حجب القنوات على خدمة استضافة الفيديوهات الخاصة بها على موقع يوتيوب، والمتعلقة بقناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" للأنباء. وقالت "جوجل" أوروبا عبر"تويتر": "نظرًا للحرب المستمرة فى أوكرانيا، فإننا نقوم على الفور بحظر قنوات "RT" و"Sputnik" على "YouTube" فى جميع أنحاء أوروبا"، مضيفة أنه "سوف تستغرق أنظمتنا وقتا لتنفيذ ذلك بالكامل".

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