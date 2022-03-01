عاجل- مطالب جديدة من أوكرانيا لأمريكا

جدة - نرمين السيد - وكتب كوليبا فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن "وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أكد خلال مكالمتنا الهاتفية أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يزال ثابتا.
وأضاف: "ومن جانبى، أكدت أن أوكرانيا تتوق إلى السلام، ولكن طالما أننا نتعرض لهجوم روسيا، فإننا بحاجة إلى مزيد من العقوبات والأسلحة. وأكد لى بلينكن كلا الأمرين"، مؤكدا أنه جرى تنسيق "المزيد من الخطوات".
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