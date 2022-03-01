شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 رابط التسجيل وأهم الشروط وقيمة المنحة ورابط الوكالة الوطنية للتشغيل

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 ، للتسجيل والاستفادة من دعم الجزائر للشباب العاطلين يجب أن يتم التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، ويمكن لكل شاب تنطبق عليه الشروط الموضوعة من قبل الحكومة الجزائرية، التقدم بطلب الاستفادة بمنحة البطالة في الجزائر عبر الخطوات التي سوف نستعرضها عليكم خلال السطور القادمة بالإضافة إلى تقديمنا لأهم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

تعد هذه واحدة من المساعدات المالية التي تقدمها دولة الجزائر لكثير من شبابها العاطلين عن العمل والذين يكونوا بحاجة إلى الدعم لإعالة أسرتهم وتلبية جميع احتياجاتهم، وتكون منحة تقدر قيمتها بحوالي 13 ألف دينار جزائري ولا تقتصر مساعدات الحكومة الجزائرية فقط بل أنها الوكالة الوطنية تعمل على توفير عمل للشباب العاطلين.

أهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

يضمن القرار التنفيذي لمنحة البطالة في الجزائر 2022 بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين ومنها ما يلي:

يجب تقديم ما يثبت موقف الخدمة الوطنية للمتقدم.

في حال كان المتقدم سيدة ومتزوجة فيجب أن يكون زوجها عاطل ولا يمتلك أي مصدر دخل.

يجب أن يكون مواطن جزائري الجنسية وأن يتراوح عمره ما بين 19 إلى 40 عام مع التأكد أن أولوية الحصول على المنحة سوف تكون للأكبر سناً.

يجب ألا يكون المتقدم استفاد من قبل بأي دعم أو حصل على قرض لإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

يستطيع جميع الشباب العاطلين في الجزائر من الآن التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 وعليكم باتباع الخطوات التي تتمثل في التالي: