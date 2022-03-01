جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على بنك "سبيربنك"، الذى يعد أكبر مصرف روسى، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وحسبما جاء فى بيان وزارة الخزانة البريطانية، الصادر أمس الإثنين، فإنه: "بعد الإعلان عن فرض العقوبات الهادفة إلى إثارة عواقب اقتصادية وخيمة بالنسبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين والاقتصاد الروسى، أعلن وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، بالتنسيق مع مدير البنك البريطانى" وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ردًا على التحركات العسكرية الروسية تجاه أوكرانيا موجهة ضد البنك المركزى الروسى". كما أشار البيان البريطانى إلى أن هذا الإجراء يأتى بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، لمنع البنك المركزى الروسى من استخدام احتياطاته الأجنبية، لتخفيف عواقب العقوبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الخزانة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على أكبر بنك روسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.