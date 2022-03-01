عاجل- رتل هائل.. تحرك عسكرى روسى باتجاه كييف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل. يذكر أن الرئاسة الأوكرانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحاول فرض الحصار على العاصمة كييف، وكان مقطع فيديو أظهر انفجارًا ضخما بمبنى فى مدينة خاركيف الأوكرانية، إذ تعتبر خاركيف من أهم المدن الاستراتيجية فى أوكرانيا، وأثار القصف للمبنى دمارا كبيرًا، ولا يعلم حتى الآن إذا كان المبنى سكنى أم مقرا من المقرات العسكرية فى أوكرانيا.

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