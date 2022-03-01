نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن عروض اكسترا في المملكة 1443 بأعلى الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا في المملكة كثيرة ومتعددة، وينتظرها كثير من المواطنين في كل عام، حيث يعتبر موقع اكسترا من أكبر التجارب التسويقية بشكل كامل فيما يخص الإلكترونيات الإستهلاكية، أو الأجهزة الكهربائية، حيث تقوم بعرض العلامات التجارية المميزة، وعدد من المنتجات الشاملة، وأصبح الآن هو المتجر الأكثر شعبية، حيث يأتي في مقدمة الشركات التي تقوم بالبيع بالتجزئة، فما هي أكبر العروض والتخفيضات فيه؟ لمعرفة ذلك تابع معنا المقال التالي.

عروض اكسترا في المملكة جوالات

يوجد أفضل العروض والأسعار على أجهزة الآيفون المتعددة، إلى جانب التخفيضات الضخمة بالنسبة للأسعار، حيث تناسب جميع الفئات من المستهلكين.

فعروض اليوم من الجوالات تحتوي على:

أيفون 12 سعة 128 جيجا بلون بنفسجي بسعر 3550 ريال سعودي.

آيفون 13 سعة 256 جيجا بلون أسود بسعر 4100 ريال سعودي.

تخفيضات extra السعودية

يمكنك اكتشاف العديد من الموديلات، والجوالات والأجهزة اللوحية من أكبر الماركات العالمية.

إلى جانب إمكانية الإطلاع على أجدد المنتجات والإصدارات، والتي تُعد الأفضل في المبيعات.

إلى جانب المنتجات التي يتم حجزها بطريقة مسبقة من خلال الإنترنت.

هذا إلى جانب الجوالات، والإكسسوارات وشرائح الإتصال وأجهزة الرواتر.

عروض extra السعودية اليوم مكيفات

تمتلك اكسترا أكبر تشكيلة من مكيفات الشباك، والسبليت.

فإن كنت ترغب في الحفاظ على برودة الجو خلال فترة الصيف فيمكنك التعامل مع متاجر اكسترا فهي تضم مجموعة كبيرة من مكيفات الهواء بأعلى جودة عالمية.

وقد حرصت على تقديم العديد من المنتجات مختلفة المواصفات، لتستطيع شراء المناسب لك.

وبناء على ذلك تم التصنيع بناء على أعلى الماركات العالمية التجارية مثل سامسونج، وإل جي، وكلاسيك، وعلى جميع الأحوال فنحن نضمن لك جودة منتجاتنا.

التخفيضات الكبرى في السعودية

أعلنت كثير من المتاجر والمطاعم وبعض المؤسسات عن عروض مميزة لها في وقت متزامن مع يوم التأسيس وهو 22 فبراير.

حيث أعلنت عن مشاركتها لأبناء المملكة في هذا الإحتفال الضخم بتقديم العديد من التخفيضات والعروض الكبرى.

تميزت العروض في المناسبات الوطنية بأكواد الخصم التي تسهل العديد من عمليات الشراء، كما حدث في شركة ميداس للأثاث حيث وصلت التخفيض فيها إلى 22%.

ويمكن تحقيق هذا الخصم من خلال استخدام كود VAT.

كما أعلنت دار حبكة للخياطة الرجالية عن خصومات وتخفيضات وصلت إلى 25% من منتجات الدار.

عروض extra السعودية اليوم الوطني

وصلت قيمة التخفيضات في عروض يوم السعودية الوطني إلى 60% على جميع المنتجات.

تسعى شركة اكسترا إلى أن تكون الرائدة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والتجزئة، لذلك تسعى إلى تقديم تجربة مميزة لجميع العملاء من خلال عروض اكسترا في المملكة.