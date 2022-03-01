المنصات الالكترونية… تطبيق توكلنا يُطلق خدمة جديدة تعرف على آخر إصدار التحديث الجديد وكيفية التحميل وإضافاته 1443

تعتبر منصة توكلنا واحدة من المنصات الالكترونية التي اطلقتها الحكومة السعودية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والذي يقدم خدمات متعددة والخاصة بحالة المشتركين في التطبيق من فيروس كورونا، حيث يقوم بتوضيح التفاصيل الخاصة بحالة المستخدم ما اذا كانت الحالة محصنة من عدمه، وقد تم انشاء هذه المنصة مباشرة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وقد تم الاعلان عن اطلاق خدمة جديدة من قبل التطبيق تضيف العديد من الخدمات الهامة للمستخدمين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ما اطلاق توكلنا خدمة جديدة رائعة وآخر إصدار للتحديث الجديد| وإضافاته.

توكلنا يُطلق خدمة جديدة رائعة وآخر إصدار للتحديث الجديد وإضافاته

وبناء على التطور والتحديث الاخير الذي تم اجراءه من خلال منصة توكلنا، حيث جاء التحديث بالكثير من الخدمات المميزة، حيث اعلن التطبيق خلال الايام الاخيرة اطلاق حزمة جديدة وهي خدمة بطاقة التعداد، وهي البطاقة التي تمثل اهمية كبيرة في اتاحت استعرض البطاقة التعريفية في المحفظة الرقمية الخاصة بموظف التعداد السعودية لكي يتم تأكيد هويته، حيث يتم الاستفادة من هذه الخدمة في التعريف بشخصية الموظف وذلك في اثناء احصاء اعداد السكان في المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات التحديث الجديد في تطبيق توكلنا

وقد جاء التحديث الجديد الذي تم تطبيقه من خلال تطبيق توكلنا الالكتروني بالكثير من المزايا الهامة، ومن اهم هذه المزايا ما يلي.

يتم توضيح الحالة الصحية من خلال الاكواد الملونة عبر التطبيق.

تتضمن الاكواد المتاحة عبر التطبيق بدرجة عالية من الامان والخصوصية.

خدمة اضافة بوابة المناسك وذلك لكي يتم الحصول على خدمات الحج والعمرة.

يتم اضافة شعارات الجهات وذلك من خلال قوحج البيانات.

تحميل اخر اصدار من تطبيق توكلنا 2022

وقد تم طرح التحديث الجديد بآخر اصدار في تطبيق توكلنا ليتم تحميله وتثبيته مباشرة من خلال التوجه الى الرابط الخاص بالتحديث سواء لاجهزة الاندرويد وكذلك اجهزة ايفون، على ان يتم اختيار تحديث التطبيق ومن ثم تنزيله على الهاتف مباشرة للحصول على التحديث الجديد بالمرايا التي يتضمنها من خلال الموقع.