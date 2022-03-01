“verify” رابط مباشر نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول عبر موقع بوابة وزارة التربية العراقية

تزداد معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل العديد من الطلاب واولياء الأمور للتعرف على نتائج امتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من اداء امتحانات الدور الأول بجميع المدارس في كلفة انحاء المحافظات خلال الأيام الأخيرة، والتي أداها الطلاب في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة التربية والتعليم على الطلاب وجميع التابعين للقطاع التعليمي في العراق بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

بالفعل أنتهى آلاف الطلاب من طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع انحاء العراق بالمحافظات المختلفة من أداء امتحانات الدور الأول، والتي أجريت في المدارس بشكل حضوري بناء على قرارات وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد بدأت على الفور اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب والتي اوشكت الانتهاء في هذا التوقيت، حيث أكدت بعض التصادم بوزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الطلاب من المقرر ان يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا الرابط المستخدم للحصول على نتائج الطلاب، حيث أكدت انه سوف يتم استخراج النتائج مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك في اطار تسهيل الحصول على نتائج الطلاب بشكل الكتروني ضمن الخدمات الالكترونية التي تتيحها الوزارة للطلاب.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

ويمكن استخراج النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق بسهولة من خلال انتهت الخطوات التالية.