نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 التمهيدي epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا المقال سنتحدث نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي نتائج الجولة الاولى والثانية والثالثة في العراق للعام الدراسي 2022/2021 في جميع المدن والمناطق العراقية، وهنا من قبل موقع وزارة التربية العراقية حيث النتيجة من المعدل الثالث في العراق 2022 ويتاح للطالب تحميل نتائج الصف الثالث المتوسط ​​بصيغة pdf في ملفات المدرسة بعد نشرها في جدول محدث عبر الموقع الخاص بالنتائج.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 التمهيدي

يرغب جميع الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة نتائج نتائج الثالث متوسط 2022 التمهيدي المرحلة الأولية، والمرحلة الانتقالية الثالثة لعام 2022 ومنذ الساعات الماضية بدأ الطلاب بالبحث عن المواقع التي توفر النتيجة المضمونة للاستعلام عبر موقع العراق.

وخصصت وزارة التربية الوطنية ووزارة العراق موقعاً خاصاً حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من معرفة النتيجة بسهولة، وسيوفر هذا الموقع الوقت حتى لا يأتي الطلاب إلى المدارس من وقت لآخر ويرون النتيجة وستوضح الجهود التي يبذلها هؤلاء الطلاب جميع الخطوات المستخدمة لرؤية النتيجة بسهولة:

ادخال النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الموقع المخصص لها.

يذكر الطالب أنه يتساءل عن نتيجة جولة الإعادة لاعتراض الصف السادس.

يقوم الطالب بإدخال كافة المعلومات مثل رقم المقعد والوالي الذي ينتمي إليه. في غضون دقائق قليلة، سترى النتيجة الكاملة

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات لن تعلن النتائج في نفس الوقت، ولكن سيعلن كل حاكم النتائج على حدة في حالة اكتمال المرحلة.

تصحيح ومراجعة طلاب المرحلة المتوسطة الثالثة المسجلين.

اعلان نتائج الثالث متوسط 2022 التمهيدي

أكدت أنباء إعلان نتائج الطبقة المتوسطة الثالثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج الثالث متوسط 2022 التمهيدي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 ونحن الآن نتابع كل التفاصيل الجديدة المهمة حول نتائج الإعلان عن الجولة التأهيلية للعام الجديد.