عاجل- «الناتو» يحسم أمر إرسال جنود إلى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج فى تصريحات أذاعتها قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن حلف الناتو لا يسعى إلى الصراع مع روسيا، وعلى موسكو وقف الحرب.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى إلى أنه سيتم إخضاع روسيا وبيلاروسيا للمساءلة، وأن "الناتو" لن يرسل جنودا لأوكرانيا.