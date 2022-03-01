من اليوم.. تطبيق إجراء مهم للوافدين إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - بدأت السلطات اللبنانية إعفاء كل الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR لدى وصولهم لمطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت، سواء كانوا حاصلين على لقاح أو غير ملقحين.





وأوضحت السلطات اللبنانية أن هذا القرار يتم تطبيقه اعتبارا من اليوم الثلاثاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، فى ضوء الانخفاض الكبير فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحورته بلبنان.

واشترطت السلطات اللبنانية على الراغبين بالقدوم (باستثناء الأطفال دون 12 عاما) من إجراء فحص PCR فى أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية فى الدول القادمين منها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص حتى ركوب الطائرة، أو إجراء فحص كورونا السريع خلال 24 ساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـQR.

واستثنت السلطات اللبنانية من هذا الشرط جميع الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو اللقاح ذى الجرعة الواحدة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وألزمت المديرية العامة للطيران المدنى جميع الركاب الراغين بالقدوم إلى لبنان بالتسجيل على المنصة الإليكترونية لوزارة الصحة اللبنانية للحصول على تصريح مرور طبى.

وكانت الإجراءات المتبعة من قبل تتضمن إلزام جميع الوافدين حتى الملقحين بإجراء PCR إلزامى فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت، مع تحصيل مبلغ 30 دولار أمريكى يتم دفعهم مسبقا عبر المنصة الإليكترونية لوزارة الصحة لإجراء الفحص.