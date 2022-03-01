كيف تفادت روسيا لدغة «سويفت» الثانية؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اتخذت روسيا العديد من الخطوات لتخفيف من حدة الأزمة بعد إعلان البيت الأبيض، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، استبعاد موسكو من نظام "سويفت" البنكى الذى يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.





أنشأت موسكو نظام الدفع الخاص بها "SPFS" بديلا لـ "سويفت"، كما أزالت تدريجيا الدولرة من اقتصادها، وأعلنت عزمها التعامل مع البنوك باستخدام منصات جديدة للتحويلات المالية، فضلا عن العديد من الإجراءات الأخرى التى تتفادى بها تأثير استبعادها من نظام "سويفت". ويقع مقر SWIFT في بلجيكا ويديرها مجلس إدارة يتألف من 25 شخصًا، وتصف نفسها على أنها "أداة محايدة"، تأسست بموجب القانون البلجيكى ويجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبى.

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