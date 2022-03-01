“الآن” استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2022 خطوات الاستعلام وطرق دفع الفاتورة عبر billing.te.eg

استعلام فاتورة التليفون الأرضي، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي هو استعلام فاتورة التليفون الأرضي، حيث قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة الاتصالات المصرية عن الفاتورة الأرضية الخاصة بالشهر الجاري، وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل إلكترونيًا عبر موقع المصرية للاتصالات، وذلك لسهولة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي، بالإضافة إلى سهولة دفع الفاتورة إلكترونيًا دون الخروج من المنزل، وقد تم الاعلان انه يجب دفع الفاتورة قبل بداية شهر أبريل 2022، وذلك لتجنب دفع غرامة زائدة عن السعر الأصلي الخاص بالفاتورة، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي عن رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي، قد تم الاعلان انه يمكن دفع الفاتورة إلكترونيًا من خلال بعض الخدمات الالكترونية الخاصة بالدفع مثل بي او ممكن او فوري او فودافون كاش او اتصالات كاش او اورانج كاش، وغيرها من خدمات الدفع الالكترونية، والجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن الفاتورة عن طريق بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع الخاص بالاستعلام، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن ان الأكواد الخاصة بالمناطق، حيث ان كل منطقة لها كود محدد يتم طلبه داخل الموقع للحصول على قيمة الفاتورة الخاصة بالهاتف الارضي، وقد جاءت لـ القاهرة 02 الجيزة 02 القليوبية 013 الإسكندرية 03 الغربية 040 المنوفية 048 الشرقية 055 السويس 062 الإسماعيلية 064 البحر الأحمر 065 بني سويف 082 أسيوط 088 الأقصر 095.

خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي