طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق بالطعم الحار والتتبيلة الخطيرة

دائماً يوجد على مائدة الطعام الخاصة بالشعب المصري المخلل بجميع أنواعه وعشق الاكل عند المصريين لا يميز بين غنى وفقير، ولا تكون الوجبات الرئيسية الدسمة مثل اللحوم والفراخ والمحشي وغيرها من الأكلات هي محور الحديث بين المصريين ولكن يكون الحديث في أغلب الوقت عن الأكلات الشعبية المشهورة وعن المقبلات أيضاً ومن أشهرهم مخلل الباذنجان.

طريقة عمل مخلل الباذنجان

يمكن إعداد مخلل الباذنجان عند اتباع مجموعة الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو من الباذنجان الرفيع الأسود.

فص ثوم مهروس.

معلقة كبيرة ملح.

حزمة كزبرة خضراء.

نصف كوب خل.

عدد ٢ معلقة صغيرة ملح.

عدد ٢ معلقة صغيرة كزبرة مطحونة.

معلقة كبيرة فلفل احمر مجروش.

نصف كوب زيت زيتون.

عدد ٤ ملاعق كمون مطحون.

عدد ٢ معلقة كبيرة حل.

ثلاث قرون فلفل احمر حار.

طريقة تحضير مخلل الباذنجان:

نقوم أولاً بالتخلص من عنق الباذنجان وبعد ذلك نغسله جيداً، ونضع في قدر واسع ثمانية أكواب ماء ونضيف اليها ملح وخل وتتركه على النار المرتفعة حتى يغلي جيداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع الباذنجان في قدر الماء المغلي، وتخفف النار ونترك الباذنجان في الماء متى ينضج تماماً ويصبح ليناً أكثر.

ثم بعد ذلك نخرج الباذنجان من الماء المغلي ونغسله باستخدام الماء البارد حتى يبرد، ثم نضع الباذنجان في مصفاة ونتركه حتى يصفي.

وفي هذه الأثناء نقوم بتحضير الحشوة الخاصة بمخلل الباذنجان.

وبعد القيام بتحضير الحشوة نقوم بفتح حبة الباذنجان باستخدام سكينة بالطول ونضع في وسط ما حبة كمية من الحشوة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الباذنجان المخلل في طبق ونضعه في الثلاجة حتى يبرد ويقوم بامتصاص الحشوة كاملة، وفي النهاية يصبح جاهزاً للأكل.

حشوة مخلل الباذنجان

سر مخلل الباذنجان يوجد في الحشوة، ولعمل الحشوة بطريقة صحيحة يجب اتباع الخطوات التالية: