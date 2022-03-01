جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه حان الوقت لسحب السلاح النووى الأمريكى من أوروبا.
وأضاف وفقا لنبأ عاجل ذكرته "اكستر نيوز"، أنه على الغرب أن لا يقيم قواعد عسكرية فى دول الاتحاد السوفيتى سابقا.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحاول فرض الحصار على العاصمة كييف ومدينة خاركيف، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.
وكان مقطع فيديو أظهر انفجارًا ضخما بمبنى فى مدينة خاركيف الأوكرانية، حيث تعتبر خاركيف من أهم المدن الاستراتيجية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ أمريكا بشأن السلاح النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.