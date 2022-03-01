عاجل- تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ أمريكا بشأن السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه حان الوقت لسحب السلاح النووى الأمريكى من أوروبا.

وأضاف وفقا لنبأ عاجل ذكرته "اكستر نيوز"، أنه على الغرب أن لا يقيم قواعد عسكرية فى دول الاتحاد السوفيتى سابقا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحاول فرض الحصار على العاصمة كييف ومدينة خاركيف، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

وكان مقطع فيديو أظهر انفجارًا ضخما بمبنى فى مدينة خاركيف الأوكرانية، حيث تعتبر خاركيف من أهم المدن الاستراتيجية فى أوكرانيا.