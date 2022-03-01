عاجل- قرار عسكرى إيطالى بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل. وتواصل روسيا عمليتها العسكرية على الأراضى الأوكرانية لليوم السادس على التوالى، أمر دفع عددا كبيرا من دول العالم فى مقدمتها الاتحاد الأوروبى لتقديم دعم عسكرى لأوكرانيا، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا، أملا فى خفضل التصعيد.

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