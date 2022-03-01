رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة عبر www.pmhi.ly

منظومة القروض السكنية 2022 ليبيا، تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة عبر محرك جوجل العالمي للبحث عن كل ما تريد معرفته عن منظومة القروض السكنية في دولة ليبيا الشقيقة التي تم إطلاقها في عام 2022، بعد عقد مؤتمر صحفي رسمي لاطلاق المرحلة الأولي لتوفير المساكن بشكل رسمي إلي الشباب الليبي، حيث تعتبر من المبادرات المهمة التي تطلقها الحكومة الليبية، وفي يوم 27 فبراير 2022 تم إطلاق منصة قبول الطلبات لتبدأ العمل في استقبال الطلبات للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة وطريقة التسجيل بها بشكل إلكتروني، والمتابعة الدورية للطلب.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022

ويتم التسجيل في مبادرة القروض السكنية التابعة لمبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لجميع الشباب الليبي التي تتوافر بهم الشروط من خلال المنصة الرقمية المتاحة الآن والمفعلة علي الأنترنت ليتم زيارتها وتقديم الطلب، بعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة وكتابة كافه البيانات المطلوبة مع إرفاق المستندات لإثبات استحقاق الوحدات السكنية، حيث يبدأ المتقدم في تسجيل دخول جديد بعد كتابة رقم الهاتف وإدخال الأكواد التي تصله كرسالة نصية علي الهاتف للدخول علي حسابه بالمنصة وتقديم الطلب إلكترونياً، وبذلك يصبح الحساب جاهز لمتابعة الطلب مع الحكومة الليبية، وذلك في إطار السعى وراء اتباع كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية مع اتخاذ الوسائل التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطنين.

خطوات التسجيل في القروض السكنية ليبيا 2022

وهكذا نكون قد اوضحنا لحضراتكم في السطور التالية الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في مبادرة القروض السكنية 2022 في ليبيا مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري، الكترونياً من خلال الخطوات التالية.