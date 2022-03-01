الملكية الاردنية : سداد نحو 60 مليون دينار من الديون لخزينة الدولة

دوت الخليج :– التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور نضال قطامين، اليوم الاثنين، نائب رئيس المجلس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، ونائب المدير العام للقطاع التجاري في الملكية كريم مخلوف.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين جمال الصرايرة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، إلى جانب أعضاء لجنة السياحة.

وأكد العين قطامين أهمية الناقل الوطني الرسمي للمملكة، والذي يعتبر أحد الرموز الوطنية في أجواء العالم، لافتًا إلى تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطيران.

وأشار إلى الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة، من خلال مناقشة التحديات وبحث سُبل تذليل العقبات والتشبيك مع القطاعات المعنية بما يسهم في التقدم التنموي والاقتصادي للدولة.

وتحدث المجالي، من جهته،عن الاستراتيجية الوطنية للملكية، والتي تصبو إلى تنشيط السياحة مع الدول المجاورة والأوروبية لما يعود بالدعم المباشر على قطاع الطيران، مشيرا إلى أن الملكية استطاعت سداد نحو 60 مليون دينار من الديون لخزينة الدولة.

وقال مخلوف، إن الخطة الاستراتيجية الوطنية تعمل على استخدام تقنيات جديدة وطرق تسويق حديثة لتوسيع الوصول إلى المناطق العالمية.

ونوه إلى أن الملكية تتطلع إلى توسيع قاعدة المسافرين على متن خطوطها من خلال تقديم منتجات وحزم سفر متطورة لقطاعات جديدة من المسافرين، تسهل عليهم وتلبي تطلعاتهم لرحلاتهم الجوية على متن طائرات الملكية الأردنية.

ودعا أعضاء اللجنة، من جهتهم، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار التذاكر؛ لتشجيع الأردنيين على السفر من خلال الناقل الوطني، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبل الملكية.