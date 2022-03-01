عاجل- إجراء جديد من الاتحاد الأوروبى على خلفية الأزمة الأوكرانية

وكان الاتحاد الأوروبى، قد أعلن فى وقت سابق تزويد القوات الأوكرانية بما قيمته 450 مليون يورو من الأسلحة و50 مليون يورو من المواد والمعدات المتعلقة بعملية التسليح.
ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبى، وثيقة أكدت فيها تخصيص 450 مليون يورو للجيش الأوكرانى، وأشارت فيها إلى أن "الغرض من إجراء الدعم هذا هو المساهمة فى تعزيز إمكانات ومرونة القوات المسلحة الأوكرانية. ولتحقيق هذا الهدف. سيمول هذا الدعم توفير المعدات والمنصات العسكرية المصممة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بقوة مميتة".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.
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