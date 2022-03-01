بوريل: العقوبات على روسيا ستأتى بثمارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى حول أوكرانيا، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لم يتوقع الرد الأوروبى على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
وأكد أن "العقوبات على روسيا ستأتى بثمارها وسنعمل على زيادة مساعداتنا لأوكرانيا"، وفقا لما أورته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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