تفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس بوتين وولى عهد أبوظبى

وقال الكرملين فى بيانه، إن بوتين وآل نهيان بحثا خلال المكالمة "القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون الروسى الإماراتى"، وأنهما قيما عاليا مستوى التعامل بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها، مشيرين إلى "أهمية العمل المشترك البناء ضمن إطار المنظمات الدولية وفى المقام الأول الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن بوتين وآل نهيان أكدا سعيهما المتبادل لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
كما بحث بوتين مع آل نهيان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، واستعرض له وبشكل مفصل "أسباب العملية الروسية فى أوكرانيا وأهدافها".
وحسبما نقل الكرملين، فقد أكد ولى عهد أبو ظبى "حق روسيا فى ضمان أمنها الوطنى".
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