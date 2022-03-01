نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط الدور الاول تعد من أفضل النتائج التي يتم البحث عليها بالوقت الحالي، حيث أن يريد جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من التعرف على النتيجة بشكل إلكتروني في المنازل بدل من الدخول للمدارس حتى أن يتم الاستعلام عنها، كما أن وزارة التربية والتعليم قد سهلت العديد من الأمور التي يقبل عليها الكثير في شتى محافظات العراق، إمكانك الحصول عليها بطريقة إلكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات بعد أن يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مباشر، حيث أن الوزارة أتاحت على جميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية من أجل الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني، دون مواجهة أي مشاكل أو صعوبات كبيرة أمام الطلاب عن طريق مهمة الحصول على النتيجة.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

تكثر عمليات البحث بدرجة كبيرة في شتى المحافظات، حيث أن الوزارة قامت بنشر النتيجة بعد القيام بالانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأوراق الاختبارات والمراجعة والتدقيق، حيث أنه قد تم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، كما أن النتيجة سوف يتم نشرها عبر موقع نتائجنا، وعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد قام الطلاب والطالبات باستخراج كافة النتائج من خلال تسجيل الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة في نشر ورفع النتائج، وهذا حتى أن يتمكن من الاستعلام عن النتيجة بطريقة إلكترونية، دون مواجهة أي صعوبات بعد إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يتمكن الطالب الآن من الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات:

في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع نتائجنا أو على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم الضغط على خانة عرض النتائج.

يتم القيام بتحديد الدور الأول.

يتم إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

إضافة اسم الطالب رباعي.

يتم اختيار خانة الحصول على النتيجة.

سوف تظهر لك النتيجة على الفور بعد اعتمادها، على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم مباشرة بالحصول على تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33