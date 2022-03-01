نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجريدة الرسمية في الجزائر والتي تعلن عن القرارات الوزارية حول كيفية منح منحة البطالة إلى المواطنين العاطلين على العمل، وذلك بعدما يتم التصديق عليه من قبل وزاره العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية وغيرها على أن يتم منح المستفيدين منحة البطالة بشكل شهري حتى يتم وضعهم في أماكن العمل المناسبه لهم، على أن يتم تولي الأمر من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، وفيما يلي نستعرض معكم كافه التفاصيل حول التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2022 عبر موقعنا الاخباري ثقفني نيوز.

التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2022

أما عن طريقة التسجيل في منحة البطالة في الجزائر حيث يتم توفير كافه البيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل يتم اختيارهم وفقاً للشروط المحددة للاستفادة من منحة البطالة، والتي طالبت المستفيدين الذين تعذر عليهم التسجيل بسبب وجود تأمين ساري المفعول التوجه مباشرةً إلي مصلحة الضمان الاجتماعي من أجل تسوية أوضاعهم.

طريقة التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

أما عن طريقة التقديم على منحة البطالة 2022 الجزائرية بشكل الكتروني سهل وبسيط من خلال الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، فيرجي اتباع الخطوات الآتية.

يتم الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم تسجيل كافه البيانات الشخصية على المنصة الرقمية.

ضروره قراءه الاحكام والشروط من أجل التأكد من تطابقها.

يتم حجز موعد خاص مع مستشاري وكاله التشغيل في المدينه التابع لها المستفيد.

يظهر لك موعد المقابلة الشخصية من أجل التأكيد على منح منحة البطالة.

موعد صرف منحة البطالة 2022

وفي السياق ذاته يجدر الإشارة إلى أن منحة البطالة الجزائرية يتم منحها إلي من ليس لديه دخل أو عمل يعوله مع اسرته، اقدم الكشف على أن تاريخ صرف منحة البطالة سيكون في يوم 28 من كل شهر بداية من شهر مارس الجاري.