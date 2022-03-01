احتجاجا على الغزو.. استقالة المدرب الألماني للوكوموتيف موسكو

أعلن الألماني ماركوس غيسدول المدير الفني لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي استقالته من منصبه، الثلاثاء، احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال النادي الروسي في بيان، إن غيسدول "أقيل من منصب المدير الفني بعد قضاء أقل من 4 أشهر في لوكوموتيف موسكو".

لكن المدرب الألماني قال لصحيفة "بيلد"، إن استقالته كانت بادرة احتجاج على العمل في بلد "رئيس دولته مسؤول عن حرب عدوانية تجري وسط أوروبا".

وأضاف للصحيفة الألمانية: "لا يمكنني الوقوف في ملعب التدريب بموسكو، وأقوم بتدريب اللاعبين والمطالبة بالاحترافية، ويتم على بعد بضعة كيلومترات إصدار أوامر تسبب معاناة كبيرة لشعب بأكمله".

وتم تعيين غيسدول في أكتوبر الماضي عن طريق مدير الرياضة بالفريق آنذاك رالف رانغنيك، الذي انتقل بعد ذلك إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن لوكوموتيف موسكو مملوك لشركة السكك الحديد الروسية، التي فرضت عليها عقوبات أميركية الأسبوع الماضي.