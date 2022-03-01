أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تصنيف ميليشيا الحوثى كجماعة إرهابية 

جدة - نرمين السيد - رحب السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن تصنيف ميليشيا الحوثى كجماعة إرهابية فى جلسته المنعقدة أمس الإثنين، فضلاً عن تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التى تهدد السلام والأمن.





وصرح مصدر مسئول أن هذا القرار يأتى اتساقاً مع الجهود الدولية للتصدى للإرهاب والتخريب، كما سيساهم فى الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكرى فى اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدى للتهديدات التى تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثى التى تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد المصدر المسئول دعم السيد الأمين العام لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسى شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة.

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