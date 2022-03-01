الأمم المتحدة تطلق نداءات إنسانية لدعم أوكرانيا

وذكرت المنظمتان الأمميتان - فى بيان - أن تصعيد النزاع أدى إلى زيادة فورية وحادة فى الاحتياجات الإنسانية مع تعطل الإمدادات والخدمات الأساسية وفرار المدنيين من القتال.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 12 مليون شخص داخل أوكرانيا سيحتاجون إلى الإغاثة والحماية، فى الوقت الذى قد يحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكرانى إلى الحماية والمساعدة فى البلدان المجاورة فى الأشهر المقبلة.
وأشارت المنظمتان إلى أن النداء العاجل يسعى لتوفير 1.1 مليار دولار لمساعدة 6 ملايين شخص داخل أوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر أولية حيث يشتمل البرنامج على مساعدات نقدية متعددة الأغراض للأشخاص الأكثر ضعفا ومساعدات غذائية ومياه وصرف صحى، إضافة إلى دعم خدمات الرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المأوى لإعادة بناء المنازل المتضررة كما تهدف الخطة أيضًا إلى تقديم الدعم للسلطات للحفاظ على وإنشاء مراكز عبور واستقبال للنازحين ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعى.
وشددت الأمم المتحدة على أن مجموعات المساعدة ستحتاج إلى وصول آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع وفقا للمبادئ الإنسانية الأساسية والحياد والنزاهة والاستقلال التشغيلى، مشيرة إلى أنه مع فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة فى الأيام الخمسة الماضية وحدها وتوقع المزيد، فإن الدعم مطلوب أيضا لتلبية الاحتياجات الماسة لمن يسعون للحصول على الحماية خارج البلاد.
وأوضحت أن خطة الاستجابة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للوضع فى أوكرانيا تتطلب مبلغا أوليا قدره 550.6 مليون دولار لمساعدة اللاجئين فى بولندا وجمهورية مولدوفا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وكذلك فى بلدان أخرى فى المنطقة، وكذلك لمساعدة البلدان المضيفة على توفير المأوى ومواد الإغاثة فى حالات الطوارئ والمساعدة النقدية والصحة العقلية والدعم النفسى والاجتماعى لأولئك الذين فروا من أوكرانيا بما فى ذلك الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال غير المصحوبين بذويهم.
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