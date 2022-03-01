نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب وفاة عز القحطاني الشاب السعودي صاحب الروح الجميلة وكيف تفاعل معه رواد السوشيال ميديا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثار خبر وفاة الطفل عز القحطاني المعروف إعلاميا بصاحب الروح الجميلة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية، لما كان يحمله عز القحطاني من روح إيجابية يبثها من خلال نشر مقاطع فيديو تبعث التفاؤل في نفوس محبيه ومتابعيه، ما أثار التساؤلات حول سبب وفاة عز القحطاني.

وفاة عز القحطاني صاحب الروح الجميلة

توفي الشاب عز القحطاني، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد صراع طويل مع المرض امتد لما يقرب من 6 سنوات.

وكان الشاب السعودي يعاني من الإصابة بالشلل، قبل أن يتعرض للإصابة بمرض السرطان وعجز الأطباء المشرفين على حالته عن علاجه أو تقديم أي مساعدة له تمكنه من الشفاء بسبب تفشي المرض في جسده.

سبب وفاة عز القحطاني

وكشفت أسرة الشاب عز القحطاني أنه كانه يعاني من الإصابة بمرض السرطان على نحو 6 سنوات لم تفلح خلالها مسيرة العلاج خاصة بعد تدمير السرطان لأعضاء جسده بالكامل، ما تسبب في توقف الوظائف الحيوية لجسده النحيل.

واستسلم الشاب السعودي في نهاية الأمر لمصيره مع الإصابة وترك ذكريات طيبة مع متابعيه التي بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت صفحات متابعيه إلى دفتر عزاء للدعاء له بالرحمة والمغفرة وتقديم العزاء لأسرته وذويه والدعاء لهم بالصبر والسلوان على ما ألم بهم من مصاب.

صاحب الروح الجميلة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا عليه اسم صاحب الروح الجميلة حيث كان يعتاد نشر مقاطع الفيديو تحميل تفائلا وإيجابية لمتابعيه.

ودائما من كان يردد صاحب الروح الجميلة عبارة “الحياة حلوة” بشكل مستمر خلال بث مقاطع الفيديو، على الرغم من ظروفه الصحية الصعبة التي كان يعانيها.

وضرب الشاب الصغير مثلًا واقعيا على تحمل الآلام والصبر على المرض وما ألم به من الإصابة بمرضين عضال في نفس الوقت دون ضجر، ليتحول إلى أيقونة لكثير من الشباب.

وقدم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي النعي تحت وسم #عز_ القحطاني_ في _ذمة الله، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح الجنان.