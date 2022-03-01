أمين الناتو: نطالب الرئيس الروسى بسحب كل القوات من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وطالب أمين عام حلف الناتو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء بريطانيا ورئيسة وزراء إستونيا الرئيس الروسى بسحب كل القوات من أوكرانيا، متابعًا : "يجب أن نفرض على روسيا ثمنا باهظا بسبب الحرب فى أوكرانيا ".

وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.