رئيسة وزراء إستونيا: سنواصل دعمنا العسكرى الطارئ لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشددت "كايا كالاس"، خلال مؤتمر صحفى لرئيس وزراء بريطانيا ورئيسة وزراء إستونيا وأمين عام حلف الناتو، على أن بلادها لن نتوقف عن دعم أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.