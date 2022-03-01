العربية.. انقطاع بث التليفزيون الأوكرانى فى كييف بعد تعرضه للقصف الروسى

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بانقطاع بث التلفزيون الأوكراني في كييف بعد تعرضه للقصف الروسى قبل قليل.

قالت السلطات الأوكرانية، أن هناك قصف روسي يستهدف مبنى التليفزيون فى العاصمة كييف، موضحة أن هناك قصف روسى مناطق في مدينة خاركيف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنسانى.