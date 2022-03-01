أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم الجديدة 2022

أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم، يبحث عن المسابقة عدد كبير من المتابعين لمسابقة الحلم بالعديد من الأماكن من جميع الدول العربية ومن خارجها أيضاً، حيث تعد المسابقة هي واحدة من الأحلام التي من خلالها يستطيع أي فرد أن يحقق جميع أحلامه الشخصية التي يسعى إلى تحقيقها، حيث تعتبر المسابقة من أكبر المسابقات في الوطن العربي من حيث الجوائز المالية التي يتم منحها للفائزين والتي يتم تسليمها بالدولار الأمريكي، وتضع إدارة مسابقة الحلم شروط من أجل الاشتراك في الحلم يجب توافرها حتي يتم الاشتراك بطريقة صحيحة، علي أن يتم الاشتراك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتم من أي جوال شخصي بأي مكان، وسوف نوضح لكم أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم.

اشتراك رسائل مسابقة الحلم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل الصحيحة في مسابقة الحلم من خلال الجوال أو الهاتف، وقد حددت مسابقة الحلم آلية الاشتراك بهذه الخطوات:

يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو إرسال كلمة “Dream” أو إرسال كلمة “Reve” على الرقم الخاص بالبلد التي يقيم بها كل مشترك من أي دولة.

ثم يقوم المشترك بالإجابة على السؤال الذي يصل علي الجوال حتي يستطيع تفعيل الاشتراك والدخول بالسحب.

وكلما تمت الإجابة علي عدد أكثر من الأسئلة كلما زادت فرص الدخول في السحب الخاص بالمسابقة والحصول علي نقاط أكثر والفوز بجوائز المسابقة المالية الكبيرة.

أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم

بإمكان كل فرد سواء رجل أو سيدة أن تقوم بالاشتراك في مسابقة الحلم، والحصول علي فرصة حقيقة للدخول بسحب الحلم والفوز بالجوائز الدولارية الكبيرة، علي أن يختار كل فرد الرقم الخاص بدولته والاشتراك من خلاله، وفيما يلي أرقام الحلم:

الدولة أرقام الاشتراك المملكة العربية السعودية زين 755505، موبايل 650444، ليبار 313131، فجين موبايل 300300، الثريا 0088216101074

الدولة أرقام الاشتراك جمهورية مصر العربية اتصالات 95450، فودافون 95450، أورانج 95450

الدولة أرقام الاشتراك الكويت زين 96922، فيفا 50640، جي إس إم 4141

الدولة أرقام الاشتراك الإمارات للاتصالات6070، دو ‏ 3636

الدولة أرقام الاشتراك البحرين بتلكو ‏94000، فيفا 98885

الدولة أرقام الاشتراك المغرب إنوي 9669، أورانج 9669

الدولة أرقام الاشتراك العراق الخلية الآسيوية 2266، كورك 2180، زين 2833 120

الدولة أرقام الاشتراك الأردن أورانج 98880، أمنية 98858، شبكة زين 98858 70

الدولة أرقام الاشتراك فلسطين جوال 1623، وطنية 6750

الدولة أرقام الاشتراك سوريا إم.تي.إن 1736، سوريال 1736

الدولة رقم الاشتراك موريتانيا شبكة موريتل ‏ 1559

الدولة رقم الاشتراك تونس اتصالات تونس 85988، اوريدو 85988، أورانج 85988

الدولة رقم الاشتراك عمان شبكة Omantel من خلال الرقم التالي 90434 أو شبكة OOREDOO من الرقم التالي 90434

الدولة رقم الاشتراك قطر شبكة Omantel من هذا الرقم 90434 أو شبكة Vodafone علي الرقم التالي 97716

ويمكن الاشتراك يومياً من خلال الأرقام الموضحة وفق كل دولة للمشترك على حده، وكلما زاد عدد الاشتراك اليومي كلما كثرت فرصة الربح بالدخول في السحب أكثر من مرة.