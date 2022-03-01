رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 pmhi ly register للشباب والأسر المحتاجة في ليبيا

التسجيل فى القروض السكنية فى ليبيا من أكثر الأشياء التي ازداد البحث عنها فى الأيام الماضية منذ أن أطلق رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مبادرة هامة تتيح للشباب الحصول على قروض سكنية لدعمهم فى بداية حياتهم وخاصة المقلبين على الزواج لتمكينهم من الحصول على منزل خاص بهم فى ظل سوء الظروف الاقتصادية والمرتبات المتدنية، وقد أعلنت الحكومة أنه تم تفعيل رابط إلكتروني من أجل التسجيل فى منظومة القروض السكنية للشباب الراغبين فى الحصول على قرض لشراء مسكن مناسب لهم، وسوف نقدم فى السطور التالية رابط التسجيل فى منظومة القروض السكنية ومعرفة الخطوات اللازمة للتقديم بها.

خطوات التسجيل فى منظومة القروض السكنية للشباب

أعلنت الحكومة الليبية أنه تم فتح باب التسجيل فى منظومة القروض السكنية من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم توفيره لهذه المبادرة، وعلى المتقدم اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم للحصول على قرض سكنى:

الدخول على رابط مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال كتابة رقم الهاتف وكلمة المرور.

سيتم انتقالك إلى صفحة تعبئة البيانات الشخصية، قم بملأ جميع الخانات المطلوبة أمامك.

قم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة فى الخانات التي تظهر أمامك.

قم بعد ذلك بتأكيد طلب التسجيل ثم تنتظر بعد ذلك الرد على طلبك من خلال إرسال رسالة نصية على هاتفك .

الأوراق المستندات المطلوبة للتسجيل فى منظومة القروض السكنية

حددت الحكومة الليبية بعض الأوراق التي لابد من توافرها وإرفاقها مع نموذج الطلب عند التسجيل فى الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة منظومة القروض السكنية، وهى كالتالي:

ألا يملك الشخص مسكن خاص به ومسجل رسميا سواء باسمه أو باسم الزوجة أو اسم أحد الأبناء.

إرفاق شهادة راتب الموظفين وتكون مختومة بختم رسمي.

صورة من “شهادة باحث عن العمل” وذلك للذين لا يملكون فرصة عمل.

شهادة مرتب ضمان تكون مختومة بشكل رسمي من التضامن الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن الأولوية في هذه القروض السكنية ستكون لمن هم أشد حاجة لها وليس لمن قام بالتقديم أولاً.