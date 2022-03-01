جونسون: فرضنا أكبر حزمة من العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وشدد"جونسون"، خلال مؤتمر صحفى لرئيس وزراء بريطانيا ورئيسة وزراء إستونيا وأمين عام حلف الناتو، على أنه تم فرض أكبر حزمة من العقوبات على روسيا.

وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.