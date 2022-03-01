نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منظومة القروض مصرف الادخار pmhi ly register مبادرة اسكان الشباب في ليبيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منظومة القروض مصرف الادخار pmhi ly register، أطلق في إطار الدعم الحكومي من أجل التسجيل في منظومة القروض السكنية. وكان هذا عقب إصدار قرار عبد الحميد الدبيبة قرار يقضي بتخصيص مبالغ مالية طائلة من أجل دعم الشباب الليبيين. والتي تدخل في إطار مبادرة وزارة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة، ويهدف من خلالها إلى الاستثمار في الطاقات الشبانية وتقديم الدعم المادي اللازم لهم، فهمالركيزة الأساسية للنهوض بالوطن، كما سيتم مساعدتهم على توفير عمل يعينهم على توفير متطلبات الحياة الضرورية، وهذه القروض من شأنها أن تعينهم على بناء مساكن خاصة بهم في ظل الصعوبات التي يعانيها المحتمع الليبي، لكن تم إطلاقها وهي تعتبر بمثابة الملاذ لكل الشباب المقبلين على الزواج من أجل تقديم الدعم السكني لهم، وسنتحدث أكثر من خلال مقالنا هذا عن رابط منظومة القروض السكنية للشباب.

رابط منظومة القروض مصرف الادخار pmhi ly register

من أكثر كلمات البحث شيوعا بليبيا رابط منظومة القروض مصرف الادخار pmhi ly register. وهي البوابة الإلكترونية التي تتيح لهم التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب، وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة في المؤتمر الذي انعقد منذ أيام في السابع عشر من فبراير، وتم تحديد يوم 27 من الشهر هو موعد فتح أبواب استقبال طلبات الشباب الذين ستمنح لهم مساعدات منظومة القروض السكنية.

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن لكل الشباب ذوي الدخل المنخفض الراغبين في الاستفادة من دعم منظومة القروض السكنية أن يقوموا بالتقديم عبر رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار، وبعد ذلك ستتم دراسة الملفات والتحقق من مدى استحقاقهم، وبعد ذلك سيتم منح هذا الدعم المادي للشباب حسب الأولوية ودرجة احتياجهم، ويكون التقديم عبر رابط منظومة القروض السكنية باتباع ما يلي:

في بادئ الأمر، يجب أن يقوم الشاب الليبي الذي يريد الاستفادة من القروض السكنية بالولوج إلى رابط منظومة القروض العقارية من خلال الإنترنت.

بعد ذلك ينقر على تسجيل حساب جديد عبر المنصة الإلكترونية.

يدخل رقم الهاتف الخاص به في الخانة المخصصة له، بعدها يجب أن يعيد كتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة.

بعد لحظات ستصله رسالة نصية تتضمن كلمة المرور، يكتب رقم الهاتف ثم ينقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك ينقر على تسجيل حساب جديد عبر المنصة الإلكترونية. يدخل رقم الهاتف الخاص به في الخانة المخصصة له، بعدها يجب أن يعيد كتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة. بعد لحظات ستصله رسالة نصية تتضمن كلمة المرور، يكتب رقم الهاتف ثم ينقر على تسجيل الدخول. في آخر خطوة يجب أن يرفع كل كل المستندات المطلوبة من الموقع.

المستندات المطلوبة في منظومة القروض السكنية

يتوجب على كل الشباب المتقدمين للتسجيل أن يحضروا مجموعة من المستندات، أولها إثبات عن عدم امتلاك مسكن خاص بالشاب. وكذلك يجب أن يقدم كشف عن الراتب الذي يتقاضاه، في حال كان يتقاضى راتبا عاليا لن يستفيد. أما في حال كان عاطلا عن العمل يجب أن يحضر شهادة تثبت أنه باحث عن العمل. كذلك يجب أن يقدم ورقة تثبت المرتب الذي يتقاضاه من الضمان، وأيضا جوزار السفر أو البطاقة الشخصية الخاصة به.

علاوة على ذلك، يمكن لكل الشباب الليبيين أن يقوموا بتنشيط الارتباط التشعبي الخاص من أجل الحصول على القروض. وقد صرّح وزير الحكومة المحلي بأنه لا يمكن توقع عدد طلبات المواطنين الليبيين في الوقت الحالي، ولكن البلديات ستشارك في المبادرة. ويتم ذلك من خلال تشكيل لجان مختصة في مختلف المحافظات من أجل الإشراف على هذه المهمة، وتخصيص الأراضي والمساكن سيتم بالتعاون مع الحكومات المجاورة.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن رابط منظومة القروض مصرف الادخار pmhi ly register. ويمكن لكل الشباب الليبيين أن يقوموا بـ التسجيل في منظومة القروض السكنية. من أجل الانتفاع من مبادرة وزارة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة. وللإشارة فقد تم تخصيص ميزانية ضخمة من أجل هذه القروض.