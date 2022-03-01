أوكرانيا تهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وجه سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى أليكسى دانيلوف، تهديد بشن ضربات صاروخية "استباقية" ضد عاصمة بيلاروسيا "مينسك"، على خلفية مزاعم حول "إطلاق صواريخ منها باتجاه أوكرانيا".





وبحسب "روسيا اليوم" قال دانيلوف فى تصريح تلفزيونى، ردا على سؤال حول عدم إقدام كييف على استهداف مينسك إن "أوكرانيا قد تشن ضربة استباقية ضد بيلاروس".

وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية بمساعدة بيلاروسيا، وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.