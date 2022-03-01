سفير روسيا بمصر: هدف العملية العسكرية بأوكرانيا نزع سلاحها واجتثاث النازية

جدة - نرمين السيد - أكد سفير روسيا لدى مصر غيورغى بوريسينكو، أن الهدف الرئيسى للعملية الروسية فى أوكرانيا نزع سلاحها واجتثاث النازية منها، ولاسيما بعد تصريحات كييف بنيّتها امتلاك سلاح نووى تهددنا به.





وبحسب "روسيا اليوم"، شدد بوريسينكو على أن "روسيا لم تبدٲ هذه الحرب على الإطلاق، بل تريد ٳنهاء الحرب ضد دونباس"، مشيرا إلى أن "واشنطن التى تسيطر على نظام كييف كاملا وعواصم غربية أخرى تابعت بسرور مقتل الروس وعودة ٲوكرانيا إلى أيام "الرايخ الثالث" النازى عندما احتلت ألمانيا الهتلرية ٲراضيها، علاوة على ذلك، بدأت أوكرانيا تستخدم نشر القوات الأمريكية وغيرها من قوات الناتو وأسلحتها لخلق تهديد عسكرى مباشر لروسيا".

وقال إن "تصريح الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى المؤرخ فى 19 فبراير الجارى عن رغبة أوكرانيا فى امتلاك أسلحة نووية أصبح القشة الأخيرة التى قصمت ظهر البعير، وهكذا تجاوز الخط الٲحمر فى التهديدات الموجهة لروسيا ولا شك فى أنه سيستخدم مثل هذا السلاح النووى ضد بلدنا"، مضيفا: "لذلك نهدف إلى نزع السلاح التام والشامل لأوكرانيا لا احتلالها".

وشدد على أنه "من الضرورى وضع حد للعدوان على جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التى قطعهما نظام كييف نفسه عن الأراضى الأوكرانية خلال سنوات من القصف والحصار الاقتصادى"، مشيرا إلى أنه "لا بد من القضاء على النازية فى أوكرانيا مثلما تم ذلك فى ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية".

ولفت بوريسينكو إلى أنه "لذلك تكذب الصحافة الغربية بنشاط حول قصف مناطق سكنية بالمدن الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية".

وقال: فى الواقع لا يتم القصف إلا للأهداف العسكرية وخاصة المطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والمعسكرات وغيرها ولا يتم قصف المبانى السكنية والمؤسسات العامة.